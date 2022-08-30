Пюник на своем официальном сайте объявил о переходе 29-летнего нападающего на правах аренды. Остальные детали не разглашаются. Неизвестен даже срок контракта, подписанный Гегедошем.

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Следует отметить, что 15-кратных чемпионов Армении сейчас тренирует бывший наставник донецкого Металлурга, Стали и Львова Егише Меликян. Его ассистентом работает украинец Роман Монарев.

К слову, предыдущим клубом Гегедоша был польский Гурник. В Украине он успел поиграть за ряд клубов, наиболее известные среди которых – Сталь, Верес, Металлист 1925 и Минай. Роберт до сих пор остается одним из лучших бомбардиров в истории закарпатского клуба, забив 14 голов в 24 матчах.