Брентфорд официально объявил о подписании контракта с Джорданом Хендерсоном. 35-летний английский полузащитник присоединился к клубу украинца Егора Ярмолюка на правах свободного агента, подписав соглашение на два года.

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Хендерсон возвращается в Премьер-лигу после коротких периодов в саудовском Аль-Иттифаке и Аяксе. В составе амстердамцев он провел 57 матчей, а перед этим отыграл 19 поединков в Саудовской Аравии под руководством Стивена Джеррарда.

Самый яркий период карьеры Хендерсон провел в Ливерпуле, где выступал на протяжении 12 лет. В статусе капитана он поднял над головой Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Англии и Клубный чемпионат мира. В 2019 году был признан Футболистом года по версии FWA и вошел в символическую сборную сезона.

Главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс прокомментировал трансфер: "Когда мы узнали, что Джордан доступен, решение было простым. Он все еще в отличной форме, с большой мотивацией. Нам нужно было заменить опыт – клуб покинули Ньоргор, Флеккен и Ми. Джордан – один из самых влиятельных лидеров в современной АПЛ. Его опыт и профессионализм идеально подходят к нашему видению".

На международном уровне Хендерсон сыграл 84 матча за Англию, дебютировав в 2010 году. Он участвовал в трех чемпионатах мира и трех Евро, а также получил звание игрока года в сборной в 2019-м.

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