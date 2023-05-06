Титулованный экс-игрок Арсенала и сборной Франции завершает карьеру – он одолел Украину на залитой Донбасс Арене
Нынешний сезон станет последним для известного защитника Матье Дебюши.
Француз решил повесить бутсы на гвоздь после завершения нынешней кампании, сообщает La Voix du Nord.
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Дебюши является воспитанником Лилля и именно там достиг звездного статуса. Вместе с "догами" фланговый защитник оформлял "золотой дубль" сезона 2010/11. Потом были несколько лет в АПЛ – Ньюкасл и Арсенал, где Матье добавил в свою коллекцию Кубок и 2 Суперкубка Англии. Серия тяжелых травм вынудила Дебюши вернуться на родину (Бордо, Сент-Этьен). Сейчас 37-летний ветеран выступает за Валансьен, с которым надеется сохранить прописку в Лиге 2.
На протяжении карьеры Дебюши наиграл 27 матчей за сборную Франции, забил 2 мяча и отдал 2 ассиста. В частности, защитник был в основе "Ле бле" на памятный матч Евро-2012 против Украины. Французы одолели команду Блохина со счетом 2:0 после ужасного ливня на Донбасс-Арене.
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