Бывший полузащитник Динамо Йерко Леко следит за происходящим в Украине.

Хорват провел в киевском клубе четыре сезона (91 матч), дважды став чемпионом Украины и еще трижды завоевав национальный кубок.

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Нападение России на наши земли не оставило Леко безразличным. Он в своих соцсетях опубликовал соответствующее сообщение, чем привлек еще больше внимания к бесчинствам оккупантов.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.

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