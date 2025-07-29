Защитник сборной Португалии Жоау Канселу оказался в центре скандала – правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в котором футболист якобы ударил мужчину в ночном клубе Bliss в городе Виламоура. Об этом сообщает Nogomania.

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Инцидент произошел во время отпуска 31-летнего защитника. По словам свидетелей, все началось с конфликта в более оживленной части клуба, куда Канселу перешел из более тихой зоны. Спор быстро перерос в физическое противостояние – игрок якобы ударил мужчину в лицо, после чего у того пошла кровь изо рта. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Официального обвинения пока не выдвинуто, но правоохранители уже открыли расследование и собирают показания и доказательства. Уточняется, что следствие продолжается, а окончательное решение о юридических шагах будет принято позже.

Канселу – одна из самых известных фигур в португальском футболе. За национальную сборную он провел 60 матчей и забил 10 голов. Прошлым летом он покинул Манчестер Сити после конфликта с Хосепом Гвардиолой и перешел в Аль-Хиляль за 25 миллионов евро. Ранее он выступал в аренде за Барселону и Баварию. До Манчестер Сити Канселу играл за Ювентус.

Канселу в своем активе имеет победу в Лиге чемпионов, титулы чемпиона Германии, Италии и трижды – чемпиона Англии.

Пока ни Аль-Хиляль, ни руководство клуба Bliss не прокомментировали ситуацию. Также пока неизвестно, был ли Канселу под воздействием алкоголя и что именно стало причиной конфликта.

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