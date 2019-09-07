Тите оценил форму Неймара после длительной футбольной паузы

Форвард ПСЖ спас "желто-зеленых" от поражения в игре со сборной Колумбии.

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал игру форварда своей команды Неймара в товарищеском матче с Комубией (2:2). По мнению специалиста, Неймар прибавлял по ходу матча и тем самым произвел на него очень сильное впечатление.

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"Я говорил своим помощникам во втором тайме, что заменю Неймара, чтобы поберечь его, но в то же время видел, что он продолжал очень хорошо выглядеть физически. Неймар действовал очень скоординировано, добавлял по ходу матча. С каждой минутой он поражал своими действиями на поле все больше и больше. Игра Неймара оказалась выше моих ожиданий", – цитирует Тите Globo Esporte.

Гол Неймара у відеоогляді камбеку Бразилії в матчі з Колумбією – 2:2

Напомним, Неймар в матче с Колумбией ассистировал Каземиро, а затем отличился сам, чем спас сборную Бразилии от поражения. Для форварда эта игра стала первой в сезоне – за ПСЖ он по-прежнему не сыграл ни минуты.

11 сентября Бразилия проведет свой следующий товарищеский поединок – команде Тите будет противостоять сборная Перу.

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