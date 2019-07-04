toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЧИЛИ - ПЕРУ КОПА АМЕРИКА-2019 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Тите: Обыграть Аргентину с Месси – важнее, чем финал против сборной Перу

10:26 4 Читати українською
Тите: Обыграть Аргентину с Месси – важнее, чем финал против сборной Перу
Тите / Фото Bleacher

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что самый важный матч на Копа Америка-2019 его команда уже сыграла.

 

"Обыграть Аргентину – важнее финала, это был великолепный матч между двумя командами с впечатляющими техническими возможностями.

Аргентина пожаловалась в КОНМЕБОЛ на действия арбитра в матче против Бразилии

Месси – инопланетянин, исключительный как в действиях с мячом, так и без него. Вы не можете его нейтрализовать, снизить его эффективность без изменения структуры игры. Для этого я вернул Фирмино ближе к середине поля, он меньше владел мячом, чем в других матчах", – цитируем Тите TNT Sports.

Напомним, сборная Бразилии переиграла Аргентину в полуфинале турнира. В заключительном матче Копа Америка подопечным Тите будет противостоять национальная команда Перу.

Бразилия – Аргентина: феноменальный 36-летний герой, Месси опять без трофеев со сборной, "селесао" в финале Копа Америка

blog_ava
Шевченко посетил Уимблдон и поддержал своего друга на турнире
00:10
303
Теги
Тите Тите Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Бразилия - Аргентина Мир Лионель Месси Лионель Месси Бразилия Бразилия Копа Америка
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
8
час
:
28
мин
Марокко
19:00
Бенин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук