Тите: Обыграть Аргентину с Месси – важнее, чем финал против сборной Перу

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что самый важный матч на Копа Америка-2019 его команда уже сыграла.

"Обыграть Аргентину – важнее финала, это был великолепный матч между двумя командами с впечатляющими техническими возможностями.

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Месси – инопланетянин, исключительный как в действиях с мячом, так и без него. Вы не можете его нейтрализовать, снизить его эффективность без изменения структуры игры. Для этого я вернул Фирмино ближе к середине поля, он меньше владел мячом, чем в других матчах", – цитируем Тите TNT Sports.

Напомним, сборная Бразилии переиграла Аргентину в полуфинале турнира. В заключительном матче Копа Америка подопечным Тите будет противостоять национальная команда Перу.

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