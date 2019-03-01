Тите объяснил вызов 18-летнего Винисиуса в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил причины появления в титулованной команде 18-летнего нападающего Реала.

"Я открыт к появлению новых талантов и поддержу их, если они готовы конкурировать в хороших командах, как технически, так и эмоционально.

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Поэтому Винисиус и был вызван. Он провел 26 матчей в текущем сезоне и показывает потрясающий футбол.

Анализ основан не только на количестве, но и на качестве. Количество проведенных матчей дает нам информацию. Футболисты, которые имеют такой потенциал, и демонстрируют его, приглашаются в сборную.

У нас не так много времени для тренировок, но я хочу дать ему возможность роста и развития. Вызов в сборную подтверждает его талант и прогресс", – цитирует Тите Goal.

Напомним, ближайшие спарринги сборная Бразилии проведет против Панамы и Чехии.

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