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Тите объяснил, что надо улучшить Винисиусу

12:27 43 Читати українською
Тите объяснил, что надо улучшить Винисиусу
Винисиус Жуниор / соцсети

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о недостатках форварда Реала Винисиуса Жуниора.

"Я думал вызвать Винисиуса на чемпионат мира, но у него был сложный период, ведь он уходил из Фламенго. Этот клуб развил его способности, и ему нужно было адаптироваться в Реале.

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Винисиусу нужно созреть, чтобы принимать правильные решения на поле. У него хороший дриблинг, но ему немного не хватает умения принимать решения. Думаю, он индивидуалист, но прислушивается к окружению", – сказал Тите Globoesporte.

Винисиус Жуниор присоединился к Реалу этим летом, перейдя из Фламенго за 45 млн евро. "Королевский клуб" выкупил игрока еще в 2016 году.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Бразилия Бразилия Тите Тите Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус
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