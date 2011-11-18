Тите объяснил, что надо улучшить Винисиусу

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о недостатках форварда Реала Винисиуса Жуниора.

"Я думал вызвать Винисиуса на чемпионат мира, но у него был сложный период, ведь он уходил из Фламенго. Этот клуб развил его способности, и ему нужно было адаптироваться в Реале.

Вінісіус забив перший гол за Реал у 18 років – де були в його віці найкращі футболісти сьогодення

Винисиусу нужно созреть, чтобы принимать правильные решения на поле. У него хороший дриблинг, но ему немного не хватает умения принимать решения. Думаю, он индивидуалист, но прислушивается к окружению", – сказал Тите Globoesporte.

Винисиус Жуниор присоединился к Реалу этим летом, перейдя из Фламенго за 45 млн евро. "Королевский клуб" выкупил игрока еще в 2016 году.

Винисиус стучит в дверь первой команды – почему юный бразилец реально претендует на важную роль в Реале