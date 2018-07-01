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Тите: Неймар вышел на свой уровень

19:27 31 Читати українською
Тите: Неймар вышел на свой уровень
Неймар / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Тите выразил комплименты нападающему Неймару.

Тите на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики заявил, что форвард сборной Бразилии Неймар уже показывает свой лучший футбол.

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"Он играл очень-очень хорошо против Сербии. Я ему сказал: "Мы знаем, какой ценой тебе далось возвращение на этот уровень". Он делал все, о чем мы его просили по тактике, защищался, искал момент для гола, дриблинга и бегал с мячом", – цитирует Тите пресс-служба ФИФА.

Матч Бразилия – Мексика состоится 2 июля в 17:00 по киевскому времени.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
до матча
20
час
:
1
мин
Мексика
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Мексика Бразилия Бразилия Неймар Неймар
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