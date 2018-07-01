Тите: Неймар вышел на свой уровень

Главный тренер сборной Бразилии Тите выразил комплименты нападающему Неймару.

Тите на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики заявил, что форвард сборной Бразилии Неймар уже показывает свой лучший футбол.

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"Он играл очень-очень хорошо против Сербии. Я ему сказал: "Мы знаем, какой ценой тебе далось возвращение на этот уровень". Он делал все, о чем мы его просили по тактике, защищался, искал момент для гола, дриблинга и бегал с мячом", – цитирует Тите пресс-служба ФИФА.

Матч Бразилия – Мексика состоится 2 июля в 17:00 по киевскому времени.