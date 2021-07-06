Наставник сборной Бразилии Тите спокойно отреагировал на выход своих подопечных в финал Кубка Америки-2021 после победы над командой Перу (1:0).

"Мы не хотим обыгрывать кого-то конкретного. Мы стремимся заслужить эту победу, а потому у меня нет никаких предпочтений относительно соперника по финалу.

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Кто займет место в воротах? У нас есть три отличных, выдающихся голкипера. Никто из них не сильнее других. И важно будет в нужный момент сделать выбор. Вот поэтому у нас пока нет решения по вратарю на финальный матч", – цитирует Тите El Universo.

Напомним, что второй финалист Копа Америка определится в ночь на среду. В бразильской столице сойдутся сборные Аргентины и Колумбии.

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