Тите назвал реальных лидеров сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите оценил важность для команды нападающего ПСЖ Неймара и полузащитника Реала Каземиро.

"С технической точки зрения, Неймар – лидер сборной Бразилии. В ключевой момент матча игроки смотрят на него, потому что он может решить исход. Каземиро – тактический лидер. Он точно знает, как строится игра. Нам достаточно просто взглянуть друг на друга.

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Каземиро ранее играл на позиции "десятки". Впоследствии он начал расти и стал более оборонительным игроком. Первый футболист в центре поля должен быть специалистом в своей роли.

Работа Каземиро на поле впечатляет. Благодаря ему сборная свободно создает атаки. Игрок с очень высоким интеллектом. При этом он заботится о себе как о спортсмене, когда дело касается еды и образа жизни. Он знает, как использовать свое время", – цитирует Тите издание AS.

Напомним, Тите согласно контракту с Бразильской футбольной конфедерацией будет тренировать сборную минимум до 2022 года – он будет готовить "селесао" к чемпионату мира в Катаре.

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