Главный тренер "селесао" Тите рассказал, как надолго еще задержится в национальной команде.

"Я работаю с командой до завершения чемпионата мира. Не вижу смысла кого-то обманывать.

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Не хочу победить на ЧМ-2022 любой ценой. В своей карьере я выиграл все, что мог. Не хватает только победы на чемпионате мира", – цитирует Тите Globo Esporte .

Напомним, бразильский специалист работает с главной командой своей страны с 2016 года, уже провел 70 поединков. В 2019-м подопечным Тите удалось выиграть Копа Америка.

Сборная Бразилии досрочно квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в ноябре-декабре.