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"Тыр-пыр" и обратно", – Сабо пессимистично настроен относительно перспектив Динамо в Лиге Европы

20:11 182 Читати українською
"Тыр-пыр" и обратно", – Сабо пессимистично настроен относительно перспектив Динамо в Лиге Европы
Йожеф Сабо / ТК Футбол

Футбольный эксперт Йожеф Сабо объяснил, почему Динамо может не выйти из группы в Лиге Европы.

"Среди соперников некого выделять и некого исключать. Не скажу, что это очень сильные команды. Группа ровная и с ними можно играть. С Мальме и Копенгагеном мы уже играли.

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Динамо по силам занять первое место в этом квартете, но с такой игрой киевляне могут и не пройти дальше – тыр-пыр и обратно. Все назад, даже мяч принимают спиной к воротам соперника.

Это меня не устраивает, я так не учил, когда был тренером. Мы уже тогда играли в атакующий, агрессивный футбол. А сейчас такого нет...", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Динамо сыграет в одной группе с Копенгагеном, Мальме и Лугано.

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Теги
Мальме Мальме Лига Европы Йожеф Сабо Лугано Лугано Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген Копенгаген
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