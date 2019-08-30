"Тыр-пыр" и обратно", – Сабо пессимистично настроен относительно перспектив Динамо в Лиге Европы

Футбольный эксперт Йожеф Сабо объяснил, почему Динамо может не выйти из группы в Лиге Европы.

"Среди соперников некого выделять и некого исключать. Не скажу, что это очень сильные команды. Группа ровная и с ними можно играть. С Мальме и Копенгагеном мы уже играли.

Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо

Динамо по силам занять первое место в этом квартете, но с такой игрой киевляне могут и не пройти дальше – тыр-пыр и обратно. Все назад, даже мяч принимают спиной к воротам соперника.

Это меня не устраивает, я так не учил, когда был тренером. Мы уже тогда играли в атакующий, агрессивный футбол. А сейчас такого нет...", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Динамо сыграет в одной группе с Копенгагеном, Мальме и Лугано.

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