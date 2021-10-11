Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал снова доказал, что ещё имеет порох в пороховницах, и остро отреагировал на критические стрелы в сторону полузащитника национальной команды Фрэнки де Йонга.

"Критика Фрэнки де Йонга? Типичная Барселона.

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Когда вы имеете весомый вклад, сделанный им за последние 2 года, то нет оснований волноваться. Но когда дела идут плохо, то люди в Барселоне всегда обвиняют иностранцев", – цитирует специалиста Barca Universal.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фрэнки де Йонг провел 8 матчей во всех турнирах в составе каталонцев, в которых оформил 2 ассиста, заработал 2 желтые карточки и одно удаление.

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