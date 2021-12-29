"Скажите тогда, зачем все эти правила, законы, регламенты, таблицы с жеребьевкой, если надо сыграть матч, а его не проводят. И неважно, пять человек в сборной болели или три – перенесите на другое время и спокойно сыграйте. Тем более, это не то, что команда не прилетела – она находилась на месте и готова была играть. Но, к сожалению, есть принципиальная, бюрократическая позиция местных чиновников. Очень хотелось бы надеяться, что апелляция будет принята.

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По идее, команды должны устраивать забастовку и отказаться от такого управления. Впрочем, вы видели врача, который принял решение? На это лицо достаточно посмотреть, и уже говорить ничего не надо. Типичный представникпредставник ленивой, пох***тической страны, где всем все пофиг", – заявил Кварцяный в интервью Footboom.

Заметим, что заключительный поединок Лиги наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – в сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. Поэтому 25 ноября Украине присудили техническое поражение, соответственно, сборная вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В, если апелляцию отклонят.

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