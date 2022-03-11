"Анатолий Тимощук – большой профессионал, отличавшийся добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер. Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же касается и его человеческих качеств.

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Считаем, что решения, принятые УАФ, не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера Зенит продолжит отстаивать в CAS", – заявили представители пресс-службы питерцев в комментарии Спорт-Экспресс.

Напомним, Тимощук провел в Санкт-Петербурге 4 года игровой карьеры, а с 2017 года он является помощником главного тренера Зенита. С начала войны Анатолий хранит молчание и публично не осуждает вторжение России в Украину. Также в прессе появилась пока неподтвержденная информация, что он может работать на ФСБ страны-агрессорки.

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