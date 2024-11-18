Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Тимощука, который требовал снять санкции, наложенные на него УАФ, сообщает Tribuna.

Тимощук собрал на аукционе для российской армии в десятки раз больше других футболистов и тренеров Зенита

Свое решение CAS аргументировал тем, что в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 года Тимощук не совершил никаких действий, из-за которых бы к нему надо было принять такие дисциплинарные санкции.

В УАФ уже прокомментировали эту информацию: "УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе".

Напомним, уроженец Луцка работает помощником тренера в санкт-петербургском Зените. После полномасштабного вторжения он никак не высказался относительно агрессии России, что стало поводом для введения санкций в отношении его. В частности УАФ запретила Тимощуку заниматься любой деятельностью, связанной с футболом (административная, спортивная и т.д.) пожизненно.

Кроме этого, предателя лишили всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины, а КДК УАФ рекомендовал Центру лицензирования УАФ принять меры по отзыву (лишению) Тимощука тренерской лицензии Pro-UEFA. В прошлом году футболист также попал в санкционный список публичных лиц СНБО.

Самые известные предатели Шахтера – игроки и тренеры, которые перешли на темную сторону