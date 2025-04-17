Надежда Навроцкая рассказала о позиции своего экс-супруга относительно войны на Донбассе.

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"Как-то попросила Тимощука помочь нашим ребятам, собрать фуру различной продукции и отправить на Донбасс. Тимощук немножко "повозбухал", но потом согласился.

Потом я его заставила пойти в госпиталь к нашим военным. Тимощук сначала не хотел, боялся, что в Питере скажут. Я его сразу присадила: "Ты – капитан сборной Украины и должен с другими футболистами проведать наших военных! Точка!". Еще заявила, что если они что-то скажут, то разорвем контракт и уедем оттуда. Денег уже достаточно заработал, нам хватит. И он в итоге ушел в госпиталь.

Через некоторое время говорит мне: "Я гуманитарную помощь детям в Донецк организовал с болельщиками Зенита. Уже отправил". Меня до последнего в это не посвящал. Я спрашиваю: "А как ты послал? Украинскую гуманитарку туда не пропускают". Он ответил: "Через РФ. Я с Захарченко лично договорился". Это он сделал такой акт, чтобы его в России не трогали из-за похода в украинский госпиталь к военным", – заявила Навроцкая в интервью для издания Blik.

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