Тимощук рассказал, по какому поводу может позвонить Ахметову

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук сохраняет связь с Ринатом Ахметовым, которого помнит со времен выступлений за Шахтер.

"У меня 30 марта был день рождения, Ахметов звонил. Обсудили с ним дела, клуб – все-таки Шахтер серьезная сила в стране, и в Европе всегда высоко его ценили – до сих пор выступают в Лиге Европы.

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Для меня там были первые важные шаги в профессиональном футболе, провел в Шахтере девять лет, и все девять лет президент был с командой. И сейчас с ней. Я знаю, как сильно и искренне он поддерживает ее, это вызывает восхищение и уважение. По возможности общаемся, но в основном на дни рождения. У меня в марте, у Ахметова – в сентябре", – обьяснил Тимощук в интервью Sportsdaily.ru.

Напомним, опорный хавбек перешел из Волыни в Шахтер в 1997 году и успел сыграть за "горняков" более 200 матчей.

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