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Тимощук рассказал, как Лобановский приучил его к статистике и аналитики

19:23 46 Читати українською
Тимощук рассказал, как Лобановский приучил его к статистике и аналитики
Анатолий Тимощук / Sports.ru

Экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук вспомнил, как легендарный тренер Динамо Валерий Лобановский высчитывал технико-тактические действия.

"Мне давно нравились и статистика, и аналитика в футболе. Еще в 1999 году в сборной Украины Лобановский высчитывал ТТД на тренировках. Он давал упражнения на удержание мяча, один в один. На следующий день приходил и говорил: "Тимощук, с кем в паре играл? Почему у тебя 20 действий, а у него – 15?".

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Мне были интересны эти цифры. Если вывешивались общие данные по команде, можно было изучить и что-то по другим игрокам. Сейчас, конечно, информации гораздо больше, поэтому нужно выделять только то, что нужно: например, общую выносливость, скоростную, спринтерскую работу, выполненную в матче.

xG – дополнительная важная информация, но вряд ли тебе будет приятно, если ты наиграл на 3 гола, а сыграл 1:1", – поделился Тимощук в интервью Sports.ru.

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Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук Зенит Зенит Россия Валерий Лобановский
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