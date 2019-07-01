"Тимощук раньше носил флаг Украины, а сейчас "георгиевские ленточки", — жена экс-капитана "желто-синих"

Надежда Навроцкая, де-факто бывшая жена экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, рассказала, как менялись политические предпочтения бывшего хавбека национальной команды.

"Толик часто хвастался своими знакомствами в России с силовыми структурами, к тому же, многие из них являются болельщиками Зенита. Например, говорит, что ему надо поехать, чтобы подписать футболку Умнову (главе МВД в Санкт-Петербурге), или пообщаться еще с какими-то высокими погонами в Москве. Я на эти встречи никогда не ездила, но сейчас у меня складывается все в единую картину, как мозаика.

"Тимощук меня толкнул и я сильно ударилась – потом была полиция и врачи", – жена экс-капитана сборной Украины

Обратите внимание, что у него была возможность работать в Украине, Германии или Казахстане, но он выбрал именно Зенит и даже после увольнения нескольких тренерских штабов продолжает работать в клубе. Ранее Толик всегда надевал украинский флаг после победы. С началом войны его можно было увидеть с "георгиевскими ленточками", но не с украинским флагом", – рассказала Надежда в эксклюзивном интервью Футбол 24.

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