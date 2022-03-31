Бывший капитан Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощук продолжает находить неприятности после того, как отказался от своих корней.

Тимощук умудрился попасть в ДТП по дороге на тренировку Зенита, сообщает Чемпионат.

Тимощук абсурдно объяснил, почему не назвал Путина х*йлом

Уровень аварии расценивают как лёгкий. В ДТП никто всерьез не пострадал. Добавим, что вчера Тимощук отметил свое 43-летие и получил "презент" от родного Луцка, который лишил его статуса почетного гражданина города.

Напомним, Тимощук по-прежнему остается работать в питерском Зените и никоим образом не отреагировал на войну Украины с Россией. УАФ уже аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий – в частности, трофеев в Шахтере.

"Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України