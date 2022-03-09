"На ближайшее заседание сессии горсовета вносим проект решения о лишении Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города Луцка.

Тимощука жестко накажут за игнорирование войны россиян против Украины – его лишат рекорда и всех наград

Анатолий Тимощук за всё время войны не только не сделал ни одного публичного заявления о нападении РФ на Украину, но и остался работать в клубе страны-оккупанта", – написал мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сегодня уже 14-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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