"Жалею ли я из-за того, что познакомилась с Тимощуком? Да нет, не жалею. Я вообще не люблю "минусовать" прошлое. У меня такие классные дети сейчас, как я могу сожалеть. Конечно, все могло быть по-другому. Если бы я познакомилась с ним в 25 лет, может быть, жалела бы. Тогда есть выбор: когда тебе 25, сознание другое.

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Ты с кем-то знакомишься и можешь сказать потом: "Зачем я туда полез?" А когда в 15 лет с кем-то это другое. Вот какой-то друг бестолковый, и ты тянешь с ним отношения. Как вы можете сказать, что сожалеете, что с ним познакомились в детстве? Вы этого не представляете, потому что этот друг всегда был. Вы не можете сожалеть о таких вещах.

Плохие и хорошие качества Анатолия? Я считаю, что вообще нет хороших или плохих качеств у человека. Есть просто человек, может быть, классный спортсмен или классный хирург. А дома он ‒ психопат, нарцисс, всех выводит. Вот он плохой или добрый? Здесь он людей спасает, делает операции, а приходит домой ‒ и совсем другой.

Я не могу говорить о качествах Тимощука как спортсмена. Я могу судить как женщина. С этой стороны он опасен для любой женщины. Самые опасные люди, как оказалось из моего опыта, это люди, не имеющие собственного ядра, мнения. Вообще, ничего собственного не имеют. Когда нет собственного ядра, тогда человек может легко впасть во что-либо.

Может прийти любой сильный человек, который захочет манипулировать, что-то получить от него, он просто поведет тебя за собой. Это опасные люди. Для меня, как для женщины, для семьи – Тимощук самый опасный в этом плане. Он слушает и поступает так, как ему говорят. Попадает под влияние других людей", – рассказала Навроцкая в интервью FanDay.

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