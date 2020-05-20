Тимощук может покинуть Зенит – главный тренер хочет выгнать украинца из своего штаба

Экс-лидер сборной Украины Анатолий Тимощук попал под немилость в российском гранде.

Главный тренер Зенита Сергей Семак не хочет видеть в своем тренерском штабе Анатолия Тимощука, сообщает Metaratings.

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При этом руководство клуба довольно работой украинского специалиста и не намерено с ним прощаться. Боссы российского клуба наоборот готовят для Анатолия новый контракт, ведь действующее соглашение завершается уже летом 2020-го.

Напомним, Тимощук получил должность ассистента главного тренера Зенита в 2017 году.

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