"Тимощук меня толкнул и я сильно ударилась – потом была полиция и врачи", – жена экс-капитана сборной Украины

Надежда Навроцкая, де-факто бывшая жена экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, рассказала шокирующие подробности домашнего насилия от мужа.

"Это произошло в 2017 году. Кажется, весной. Последние его приезды к детям были очень странными – он всегда был заряжен агрессией. В тот день я открыла дверь и просто сказала "Добрый день". Он начал кричать, даже при детях. Они убежали , потому что испугались. Он пошел к машине за подарками детям, а я была в шоке. Когда вернулся, я его притормозила в коридоре и сказала: "Давай не при детях, ты чего вообще?".

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Я говорила тихо и не поняла, как это произошло, но он толкнул меня в плечи двумя руками. Я просто полетела, упала и сильно ударилась. Конечно, потом была и полиция, и доктор, и все такое... Позже я поняла, что это такой план, ведь в том месте не было камер наблюдения. Во всех остальных зонах камеры есть. У меня на кухне сидел охранник, на всякий случай. Я опасалась, что Анатолий может забрать детей, потому что он мне этим угрожал. Я всегда вызывала кого-то, чтобы кто-то был рядом: кто знает, что ему стрельнет в голову.

Когда Анатолий толкнул меня, этот человек подбежал на помощь. Я не теряла сознания, но у меня был серьезный шок. Помню, что охранник спрашивал его, зачем он это сделал. Анатолий двигался дальше, в зону, где есть камеры. Для того, чтобы показать весь этот цирк, якобы, его не пускают к детям. Мы все это поняли уже потом. Анатолий лез на рожон к охраннику и тот его немного остудил локтем в губу. У него пошла кровь. Когда Толик это почувствовал, то успокоился и пошел умываться. Возможно, он решил, что добился того, чего хотел", – рассказала Надежда в эксклюзивном интервью для Футбол 24.

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