Тимощук: Когда Зенит сказал, что нужен левоногий центральный защитник, сразу вспомнил о Ракицком

Ассистент главного тренера Зенита Анатолий Тимощук рассказал, что предложил питерскому клубу подписать экс-защитника Шахтера Ярослава Ракицкого.

"В Зените мы отрабатываем даже прямые штрафные если отдельно вынести феномен Ракицкого, который выполняет без подготовки, другие ребята работают над этими ударами. И над пенальти – тоже.

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Как вообще возникла идея пригласить Ракицкого? Летом Семак сказал, что было бы неплохо взять левоногого центрального защитника. Разумеется, я предложил того, кого хорошо знал – Ракицкого. Но тогда его стоимость была очень высокой.

Вариант с Ярославом мы держали в голове в течение первой части сезона. Зимой появилась возможность его купить – мы ею воспользовались", – рассказал Тимощук в интервью Sports.ru.

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