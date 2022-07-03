Ассистент главного тренера Зенита Анатолий Тимощук пробивает очередное дно на России, когда в Украине идет 130-й день войны, развязанной путинским режимом.

8 июля на стадионе Петровский состоится матч легенд оккупантских клубов – Зенита и Спартака. Футболки питерцев наденут и два манкурта: Анатолий Тимощук и Александр Спивак.

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Оба выступали за Зенит и сборную Украины на протяжении своей карьеры: защитник наиграл 150 матчей за клуб и 144 поединка за национальную команду, а хавбек – 189 и 3 соответственно.

Вместе с Тимощуком и Спиваком за "сине-бело-голубых" сыграют Аршавин, Кержаков, Быстров, Игонин, Цветков, Власов, Куртиян, Широков, Анюков, Угаров, Кобелев, Радченко, Тарасов и Окрошидзе.

В футболках Спартака выйдут Филимонов, Тихонов, Титов, Аленичев, Хлестов, Мор, Ширко, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов, Самедов, Головской, Бузникин и Комбаров. Одним словом, чуть ли не все, кто умолчал о полномасштабном вторжении России в Украину или поддержал его.