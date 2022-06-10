"Можно быть патриотом, да? Рисовать себе желто-голубой флаг на щеках, одевать повязку для волос, бегать повсюду со знаменем. А в результате стать кем? Дал себе слово, что не буду говорить о нем, но невольно проскакивает. Потому что честно, такое разочарование большое.

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Тимощук был мне вторым отцом, примером во всем. Я думал, что он настоящий патриот. Были моменты, когда мне болельщики задавали вопрос, а я пытался объяснить, что Толик патриот. Оправдывал его. Наверное, любить Родину это одно, а российские рубли для него больше значат, к сожалению.

Что касается того, что его лишили звания почетного гражданина Луцка... Я бы даже паспорта его лишил. Зачем ему? Для каких целей? Он обеспеченный человек, мог переехать в любую страну, кайфовать себе. Но у человека другие приоритеты. То, что мы будем говорить о нем разные неприятные слова... Надо закрывать эту тему. То, что лишили звания – правильно. УАФ, насколько я знаю, должна была отнять у него лицензию PRO. Все награды аннулировать, это верно. Хотя, можно и оставить, пусть радуется.

Поначалу я переживал за него. Но что буду переживать? За Толика, когда он как кот в масле? Переживать нужно за наших, за бойцов на Востоке. Помогать им, держать боевой дух. Можно ходить со знаменем весь день, кричать лозунги на улицах, а внутри души быть быдлом. А можно просто не афишировать и быть патриотом", – сказал Федецкий в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, экс-капитан сборной Украины после начала полномасштабной войны сохраняет гордое молчание по поводу зверств российской армии и геноцида украинцев.

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