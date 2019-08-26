Тимощук будет выступать за российский футзальный клуб

Тренер Зенита Анатолий Тимощук попробует свои силы в футзале.

Футзальный клуб АЖИО из Санкт-Петербурга, выступающий в Балтийской лиге, в своем Instagram сообщил, что к команде присоединился бывший хавбек сборной Украины Анатолий Тимощук. Он будет выступать под 44 номером.

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После завершения профессиональной карьеры футболиста украинец работает в тренерском штабе Зенита, за который выступал с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы.

Ранее бывшая жена экс-футболиста рассказала об уголовных делах, возбужденных против него.

"Тимощук раньше носил флаг Украины, а сейчас "георгиевские ленточки", — жена экс-капитана "желто-синих"