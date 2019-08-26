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Тимощук будет выступать за российский футзальный клуб

18:58 39 Читати українською
Тимощук будет выступать за российский футзальный клуб
Анатолий Тимощук / ФК Зенит

Тренер Зенита Анатолий Тимощук попробует свои силы в футзале.

Футзальный клуб АЖИО из Санкт-Петербурга, выступающий в Балтийской лиге, в своем Instagram сообщил, что к команде присоединился бывший хавбек сборной Украины Анатолий Тимощук. Он будет выступать под 44 номером.

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После завершения профессиональной карьеры футболиста украинец работает в тренерском штабе Зенита, за который выступал с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы.

Ранее бывшая жена экс-футболиста рассказала об уголовных делах, возбужденных против него.

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Добро пожаловать в стаю, ЛЕГЕНДА! #Т44 ⠀ ⠀ Человек, который не нуждается в длительном представлении, ведь едва ли кто-нибудь из футбольной общественности не знает его. ⠀ Экс-капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА («Зенит») и Лиги Чемпионов («Бавария Мюнхен») действующий тренер сине-бело-голубых и просто очень хороший человек - Анатолий Тимощук @power4timo - пополнил стан волков ⠀ Играть за «АЖИО» Тимо будет под привычным номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из волков в частности, подняться на новый уровень ⠀ Ласкаво просимо, Анатолій! Herzlich Willkommen, Timo! ⠀ #мфкажио #даэтоажиоволкинастоящие #единождыволкнавечноволк #трансферы #тимощук

Публикация от ️Минифутбольный Клуб АЖИО (@mfc__agio)

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