Форвард Челси и сборной Германии Тимо Вернер умудряется становиться героем мемов не только на футбольном поле.

После вылета из Евро 25-летний немец решил посетить этап Формулы-1 в Австрии, но даже там расслабиться не удалось.

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Репортер поймала звездного гостя и решила задать несколько вопросов. К сожалению, уровень ее знаний в футболе оказался крайне скромным. "Это Тимо Вернер – голкипер Челси и сборной Германии", – представила она нападающего. Вероятно, Вернер не услышал своего нового амплуа или тактично не стал исправлять горе-журналистку.

Добавим, что в прошлом сезоне игрок Челси неприлично часто портил моменты и попадал в смешные видео. Впрочем, это не помешало "синим" выиграть Лигу чемпионов.

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