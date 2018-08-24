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Тымчик: То, что не пропустили с Лейпцигом дома – большой плюс

14:34 31 Читати українською
Тымчик: То, что не пропустили с Лейпцигом дома – большой плюс
Александр Тымчик (позади) и партнеры / ФК Заря

Защитник луганской Зари Александр Тымчик прокомментировал домашнюю ничью с Лейпцигом в Лиге Европы.

"Счет 0:0 достаточно позитивный для нас. То, что мы не пропустили дома - огромный плюс. Хочу поблагодарить всех ребят за то, что отдали много сил.

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Юрий Николаевич попросил нас встречать соперника в середине поля. Основная задача была – не садиться низко в собственную штрафную. Не всегда у нас это получалось, но хорошо, что вытерпели.

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Мы очень много разбирали соперника. Каждый день были теории. Думаю, что хорошо разобрали игру немцев. Понятно, что все выходить не может и будут недостатки, но нужно, чтобы ошибок было как можно меньше", – цитирует Тымчика официальный сайт Зари.

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
Матч окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
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Заря Заря Лига Европы Александр Тымчик Александр Тымчик Заря - РБ Лейпциг
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