Тымчик: То, что не пропустили с Лейпцигом дома – большой плюс

Защитник луганской Зари Александр Тымчик прокомментировал домашнюю ничью с Лейпцигом в Лиге Европы.

"Счет 0:0 достаточно позитивный для нас. То, что мы не пропустили дома - огромный плюс. Хочу поблагодарить всех ребят за то, что отдали много сил.

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Юрий Николаевич попросил нас встречать соперника в середине поля. Основная задача была – не садиться низко в собственную штрафную. Не всегда у нас это получалось, но хорошо, что вытерпели.

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Мы очень много разбирали соперника. Каждый день были теории. Думаю, что хорошо разобрали игру немцев. Понятно, что все выходить не может и будут недостатки, но нужно, чтобы ошибок было как можно меньше", – цитирует Тымчика официальный сайт Зари.