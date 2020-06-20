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Тимчик назвал принципиальное отличие между Скрипником и Вернидубом

08:27 - Читати українською
Тимчик назвал принципиальное отличие между Скрипником и Вернидубом
Александр Тымчик против Александра Караваева / ФК Динамо Киев

Защитник Зари Александр Тымчик, права на которого принадлежат Динамо, сравнил бывшего и нынешнего наставников луганского клуба.

"Николаевич (Юрий Вернидуб – прим.) – очень вспыльчивый, темпераментный человек, а Анатольевич (Виктор Скрипник – прим.) – сдержанный, уравновешенный, менее эмоциональный, более уверенный.

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По тактике они тоже различаются. При Николаевиче мы играли с крайними полузащитниками – в обороне крайним защитникам приходилось легче. При Анатольевиче играем без крайних нападающих, поэтому больше работаем на фланге", – цитирует Тимчика издание Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Тымчик принадлежит Динамо, однако играет в Заре на правах аренды. В текущем сезоне 23-летний защитник провел за "мужиков" 31 поединок во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Александр Александр Тымчик Юрий Юрий Вернидуб Виктор Виктор Скрипник
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