Тим Кэхилл провел прощальный матч за сборную Австралии

Сборная Австралии в Сиднее разгромила команду Ливана (3:0) в товарищеском матче.

На 82-й минуте этого поединка на поле вышел 38-летний полузащитник Тим Кэхилл, для которого этот матч стал последним в составе национальной команды.

Кэхилл выступал за сборную Австралии с 2004 года и за это время сыграл 108 матчей и забил 50 мячей.

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Он также защищал цвета Эвертона, Миллуолла, Нью-Йорк Ред Буллз, Шанхай Шэньхуа, Ханчжоу Гринтаун и Мельбурн Сити.

О решении завершить карьеру в национальной команде Кэхилл объявил после окончания чемпионата мира-2018.