toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тилеманс стал полноценным игроком Лестера – рекордный трансфер клуба

20:34 94 Читати українською
Тилеманс стал полноценным игроком Лестера – рекордный трансфер клуба
Юри Тилеманс / Фото ФК Лестер

Полузащитник Лестера Юри Тилеманс продолжит защищать цвета "лис".

Лестер на своем официальном сайте объявил о трансфере хавбека Монако Юри Тилеманса.

Лестер приобрел у Ньюкасла форварда Айозе Переса

22-летний бельгиец выступал за Лестер на правах аренды. Срок действия нового соглашения между игроком и клубом – 4 года.

По информации СМИ, Монако получил за своего полузащитника 40 млн фунтов, что является рекордной суммой трансфера в истории Лестера.

В АПЛ Тилеманс провел 13 матчей, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
Динамо – Олимпиакос: прямая трансляция контрольного матча
18:57
2399
Теги
Трансферы Юри Тилеманс Юри Тилеманс Монако Монако Лестер Сити Лестер Сити Германия Трансферы Чемпионата Англии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
мин
Гана
22:00
Тунис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук