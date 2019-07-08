Тилеманс стал полноценным игроком Лестера – рекордный трансфер клуба

Полузащитник Лестера Юри Тилеманс продолжит защищать цвета "лис".

Лестер на своем официальном сайте объявил о трансфере хавбека Монако Юри Тилеманса.

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22-летний бельгиец выступал за Лестер на правах аренды. Срок действия нового соглашения между игроком и клубом – 4 года.

По информации СМИ, Монако получил за своего полузащитника 40 млн фунтов, что является рекордной суммой трансфера в истории Лестера.

В АПЛ Тилеманс провел 13 матчей, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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