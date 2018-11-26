Тиагу Силва: Матч с Ливерпулем – решающий

Капитан французского Пари Сен-Жермен Тиагу Силва поделился ожиданиями от поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против английского Ливерпуля.

"Чтобы победить Ливерпуль нужно продемонстрировать хорошую игру. Это команда высокого уровня, они будут хорошо подготовлены, поэтому права играть посредственно мы не имеем.

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Этот матч будет решающим. Сыграть нужно максимально разумно. Обе команды имеют много сильных качеств, поэтому результат игры могут решить мелочи. Поскольку поединок состоится на нашем стадионе, то поддержка болельщиков сделает нас сильнее", – цитирует Силву официальный сайт ПСЖ.

Напомним, что матч Пари Сен-Жермен – Ливерпуль состоится в Парк де Пренс 28 ноября. Начало встречи в 22:00.