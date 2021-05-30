Защитник Челси Тиаго Силва доволен тем, чего достигла команда в первый год его пребывания в Лондоне.

"Я счастлив. Иногда нам не дано понять планов бога. В нынешнем сезоне Тухель героически возглавил эту команду посреди сезона и изменил ее. Многие люди не считали нас фаворитами, но мы были одной из двух команд, пробившихся в финал. Кому-то нравится наш стиль игры, кому-то – нет. Но в финале все равны.

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Что касается дальнейших планов, я счастлив в Челси. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что меня ждет в первом сезоне за Челси. Мы провели великолепный сезон. Мне не нравится говорить о себе, но я горжусь своей работой", – сказал Силва в эфире TNT Sports.

Напомним, что Челси победил Манчестер Сити со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стал обладателем трофея. Единственный и решающий гол забил экс-хавбек леверкузенского Байера Кай Хаверц.

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