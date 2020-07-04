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"Ты не увидел, а команда осталась без очков": полузащитник Львова раскритиковал работу арбитра в матче против Ворсклы

4 июля 13:44 - Читати українською
"Ты не увидел, а команда осталась без очков": полузащитник Львова раскритиковал работу арбитра в матче против Ворсклы
Ярослав Богунов (справа) в матче против Ворсклы / ФК Львов

Полузащитник Львова Ярослав Богунов возмущен непоследовательными действиями украинских судей в матчах против его команды.

55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
 
Артем Челядин 8’
Даниил Кравчук 89’
8’ Артем Челядин
55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
89’ Даниил Кравчук

"Я просто не понимаю, как трактуют эпизоды. Я смотрю матчи чемпионатов Англии и Испании, там любая рука – пенальти. У нас этого не ставят. Как-то по-разному судьи трактуют. Пусть это будет на их совести.

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Он после матча говорит: "Я не увидел". А мне от этого что? Ты не увидел, а команда осталась без очков. Мы поехали домой, нам нашвыряли полную торбу, а ты не увидел. Вот и весь футбол.

Рука была, я видел. Ее же никуда не уберешь. Когда мы играли с Зарей, наш игрок катился и мяч попал ему в руку. Он же не мог убрать ее никуда. Так и здесь: человек катился, а мяч попал ему в руку. Двойные стандарты", – цитирует Богунова канал "Футбол".

Напомним, при счете 2:2 уже в добавленное время мяч попал в руку защитнику полтавчан в штрафной гостей, однако арбитр матча Юрий Иванов проигнорировал данный эпизод, который мог кардинально изменить игру и конечный результат.

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Ворскла Ворскла УПЛ Арбитры Ярослав Ярослав Богунов Львов - Ворскла
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