"Ты не увидел, а команда осталась без очков": полузащитник Львова раскритиковал работу арбитра в матче против Ворсклы

Полузащитник Львова Ярослав Богунов возмущен непоследовательными действиями украинских судей в матчах против его команды.

"Я просто не понимаю, как трактуют эпизоды. Я смотрю матчи чемпионатов Англии и Испании, там любая рука – пенальти. У нас этого не ставят. Как-то по-разному судьи трактуют. Пусть это будет на их совести.

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Он после матча говорит: "Я не увидел". А мне от этого что? Ты не увидел, а команда осталась без очков. Мы поехали домой, нам нашвыряли полную торбу, а ты не увидел. Вот и весь футбол.

Рука была, я видел. Ее же никуда не уберешь. Когда мы играли с Зарей, наш игрок катился и мяч попал ему в руку. Он же не мог убрать ее никуда. Так и здесь: человек катился, а мяч попал ему в руку. Двойные стандарты", – цитирует Богунова канал "Футбол".

Напомним, при счете 2:2 уже в добавленное время мяч попал в руку защитнику полтавчан в штрафной гостей, однако арбитр матча Юрий Иванов проигнорировал данный эпизод, который мог кардинально изменить игру и конечный результат.

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