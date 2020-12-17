Сегодня, 17 декабря, ФИФА объявляет победителей в 10 номинациях по итогам года.

Месси стал лучшим в 2019-м

Церемония награждения проходит в виртуальном формате. Прямая трансляция из Дома ФИФА в Цюрихе уже стартовала. Она доступна на YouTube.

Награды вручают в 10 номинациях:

Лучший игрок

Лучшая игрок-женщина

Лучший голкипер

Лучшая голкипер-женщина

Лучший тренер мужской команды

Лучший тренер женской команды

Мужская символическая сборная года

Женская символическая сборная года

Награда Пушкаша за лучший гол

Награда Fair Play