The Best FIFA – трансляция награждения лучших в 2020 году
20:16 - Читати українською
Сегодня, 17 декабря, ФИФА объявляет победителей в 10 номинациях по итогам года.
Церемония награждения проходит в виртуальном формате. Прямая трансляция из Дома ФИФА в Цюрихе уже стартовала. Она доступна на YouTube.
Награды вручают в 10 номинациях:
Лучший игрок
Лучшая игрок-женщина
Лучший голкипер
Лучшая голкипер-женщина
Лучший тренер мужской команды
Лучший тренер женской команды
Мужская символическая сборная года
Женская символическая сборная года
Награда Пушкаша за лучший гол
Награда Fair Play
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