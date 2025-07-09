Тальерес на своем официальном сайте объявил о назначении Тевеса новым наставником. На этом посту Карлос заменит Диего Кокку. Неожиданная отставка Кокки, объявленная вчера в полдень, потрясла клуб из Кордобы. Особенно учитывая то, что он вступил в должность 29 мая и ушел, не проведя ни одного матча. Считается, что решение было принято из-за плохой работы клуба на трансферном рынке, а также плохих отношений с президентом клуба Андресом Фасси.

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Тевес не тренировал чуть больше года. Его последним клубом был Индепендьенте, а до этого он работал только в Росарио Сентраль. Теперь Карлос возглавит команду, которая переживает не лучшие времена. Тальерес завершил первую половину года крайне неудачно, заняв предпоследнее место в группе Апертуры, вылетев в первом раунде Копа Либертадорес и из 1/16 финала Кубка Аргентины.

Главной радостью стала победа в Суперкубке над Ривер Плейт по пенальти.

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