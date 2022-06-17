Тевес в начале лета объявил о завершении игровой карьеры и сразу может стать тренером. Карлосу предложили возглавить аргентинский клуб Росарио Сентраль, сообщает Goal со ссылкой на Olé.

Тевес завершил карьеру

Тевес может занять место Леандро Сомосы, который недавно покинул клуб. Он провел встречу с руководством Росарио Сентраль и, по сообщениям некоторых инсайдеров, уже дал согласие.

Карлитос больше всего известен по выступлениям в Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, с которыми выиграл 3 АПЛ. Также был удачный период в Ювентусе и ударный финиш карьеры с Бока Хуниорс.