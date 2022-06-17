Тевес получил любопытное предложение, чтобы начать тренерскую карьеру
06:00 - Читати українською
Известный аргентинский футболист Карлос Тевес готов попробовать себя в новой роли.
Тевес в начале лета объявил о завершении игровой карьеры и сразу может стать тренером. Карлосу предложили возглавить аргентинский клуб Росарио Сентраль, сообщает Goal со ссылкой на Olé.
Тевес может занять место Леандро Сомосы, который недавно покинул клуб. Он провел встречу с руководством Росарио Сентраль и, по сообщениям некоторых инсайдеров, уже дал согласие.
Карлитос больше всего известен по выступлениям в Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, с которыми выиграл 3 АПЛ. Также был удачный период в Ювентусе и ударный финиш карьеры с Бока Хуниорс.
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