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Тевес отпраздновал чемпионство Бока Хуниорс поцелуем с Марадоной

10:10 16 Читати українською
Тевес отпраздновал чемпионство Бока Хуниорс поцелуем с Марадоной
Тевес и Марадона / EPA

Звездный нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес был переполнен эмоциями от чемпионства Аргентины и отпраздновал его с легендарным Диего Марадоной.

Бока Хуниорс одержала минимальную победу над Химнасией Ла-Плата и стала чемпионом Аргентины.

Бока Хуниорс с экс-динамовцем Самбрано стал чемпионом Аргентины, обогнав в последнем туре Ривер Плейт

После поединка звезда Бока Карлос Тевес оригинально отпраздновал чемпионство с Диего Марадоной, который возглавляет Химнасию. Покинув пределы поля, нападающий сначала поцеловал Марадону, а потом трогательно его обнял.

"Для Бока Хуниорс унизительно подписывать игрока из любительской лиги", – журналист о трансфере Самбрано

Добавим, что Бока Хуниорс стал чемпионом, обогнав извечного соперника – Ривер Плейт. Победа в чемпионате Аргентины стала для Боки 34-ой в истории.

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Теги
Карлос Тевес Карлос Тевес Диего Марадона Диего Марадона Чемпионат Аргентины Бока Хуниорс Бока Хуниорс Мир
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