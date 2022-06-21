Росарио Сентраль в своих соцсетях объявил о назначении 38-летнего специалиста-дебютанта. Договор рассчитан на 12 месяцев.

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В начале июня Тевес объявил о завершении игровой карьеры. Почти сразу на бывшую звезду сборной Аргентины вышли представители Росарио Сентраль, искавшие нового тренера после ухода Леандро Сомосы. Тевес согласился и пригласил интересного помощника – Карлоса Ретеги, ранее тренировавшего команды по хоккею на траве. После 4 туров Росарио Сентраль занимает 22 из 28 мест чемпионата Аргентины.

Тевес наиболее известен по выступлениям в Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, с которыми выиграл 3 АПЛ и Лигу чемпионов. Также был удачный период в Ювентусе и ударный финиш карьеры за Бока Хуниорс.

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