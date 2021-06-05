"Мне нужно быть с мамой, я должен быть сыном. Три месяца назад ушел мой папа... Сейчас я хочу быть отцом, сыном и братом. Это единственное, что у меня в голове. С этой футболкой я не прощаюсь, а просто говорю "до встречи". Я всегда буду рядом с фанатами, но уже не как игрок. Мне больше нечего дать.

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Я иду, чтобы побыть со своей семьей. Решение остается за мной – быть с женой, моими детьми и наслаждаться жизнью. Я всегда ценил возможность выступать за Боку. Футболка этого клуба – самая красивая вещь. Эти люди, город – лучшие в мире. Большое вам спасибо", – цитирует Тевеса TyC Sports.

37-летний форвард известен в Европе своими выступлениями за Ювентус, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ряд других клубов. Также Карлос провел 76 матчей за сборную Аргентины, в которых отметился 13-ю голами. Пока неизвестно, собирается ли ветеран продолжать игровую карьеру.

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