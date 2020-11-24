В ближайшее время нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес объявит о завершении карьеры, сообщает ESPN.

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36-летний аргентинец планирует обнародовать новость после вылета своей команды из Кубка Либертадорес, где Бока в 1/8 финала соревнуется с Интернасьоналем.

Напомним, Тевес известен в Европе своими выступлениями за Ювентус, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ряд других клубов. Также Карлос провел 76 матчей за сборную Аргентины, в которых отметился 13-ю голами.

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