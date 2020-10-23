Ветеран Бока Хуниорс отличился дублем в матче 6 тура группового этапа Копа Либертадорес против Каракаса (3:0).

Месси повторил исторический рекорд Гиггза по количеству голевых сезонов в Лиге чемпионов

Тевес стал обладателем двух клубных рекордов, информирует Opta. В далеком 2002 году он забил свой первый мяч в рамках Копа Либертадорес. Это до сих пор "самый молодой" гол Бока Хуниорс в главном клубном турнире Латинской Америки – 18 лет 92 дня. Затем Тевес поиграл в Европе (Вест Хэм, МЮ, Манчестер Сити, Ювентус), вернулся на родину, а теперь добавил в свою коллекцию и "самый старший" гол – 36 лет 261 день.

Добавим, что Бока уверенно выиграла свою группу, а на стадии 1/8 финала встретится с бразильским Интернасьоналем.

Золоті "нульові": Динамо, яке декласувало Шахтар, кат збірної України, Шева – найкращий і ще 27 фото "старої школи"