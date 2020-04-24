Тете заинтересовал английские клубы – Шахтер получил предложения и озвучил астрономическую сумму

Вингер Шахтера Тете является лакомым кусочком на трансферном рынке. На него претендуют клубы из топ-чемпионатов Европы.

Лестер и Ньюкасл контактировали с Шахтером относительно возможности трансфера Тете. Оба клуба Премьер-лиги заинтересованы в подписании бразильского вингера и присылали соответствующие запросы донецкому клубу. Впрочем, "горняки" не спешат отпускать своего таланта – чемпион Украины оценивает Тете в 70 млн евро, сообщает Globo Esporte.

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За ситуацией пристально следит Гремио – именно оттуда бразилец перебрался в ряды Шахтера. Предыдущий клуб Тете получит 15% с последующей перепродажи игрока.

Ранее сообщалось, что за 20-летним Тете также следят Рома, Милан, МЮ и мюнхенская Бавария. Контракт бразильца с "горняками" рассчитан до конца 2023 года. В сезоне 2019/20 Тете провел 26 матчей, забил 5 голов и 4 раза ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает его в 15,5 млн евро – практически столько же Шахтер выложил за Тете в феврале прошлого года.

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