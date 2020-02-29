toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
СК ДНЕПР-1 - ДИНАМО КИЕВ ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тете вошел в топ-10 самых дорогих правых вингеров до 21 года по версии Transfermarkt

14:51 139 Читати українською
Тете вошел в топ-10 самых дорогих правых вингеров до 21 года по версии Transfermarkt
Тете / Фото из открытых источников

Бразильский легионер "горняков" Тете попал в звездную компанию по данным авторитетного немецкого портала.

Портал Transfermarkt собрал символическую "десятку" самых дорогих правых вингеров до 21 года. В нее попал представитель донецкого Шахтера Тете, которого оценивают в 17 млн ​​евро. Бразилец занимает в рейтинге восьмое место.

Шахтер – Вольфсбург: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Первым в этом списке идет Джейдон Санчо из дортмундской Боруссии, которого оценивают в 120 млн евро. Родриго из мадридского Реала с ценником в 50 млн евро расположился на второй строчке. Замыкает престижную тройку Ферран Торрес из Валенсии – 40 млн евро.

Напомним, Тете перешел в лагерь "горняков" в феврале 2019 года из бразильского Гремио за 15 млн евро. В текущем сезоне 20-летний вингер сыграл за Шахтер в 21 поединке во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 3 результативные передачи.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

blog_ava
Роналду намекнул, когда завершит карьеру
06:30
480
Теги
Шахтер Шахтер Джейдон Санчо Джейдон Санчо Ферран Торрес Ферран Торрес Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис Тете Тете
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Колос
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук