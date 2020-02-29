Тете вошел в топ-10 самых дорогих правых вингеров до 21 года по версии Transfermarkt

Бразильский легионер "горняков" Тете попал в звездную компанию по данным авторитетного немецкого портала.

Портал Transfermarkt собрал символическую "десятку" самых дорогих правых вингеров до 21 года. В нее попал представитель донецкого Шахтера Тете, которого оценивают в 17 млн ​​евро. Бразилец занимает в рейтинге восьмое место.

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Первым в этом списке идет Джейдон Санчо из дортмундской Боруссии, которого оценивают в 120 млн евро. Родриго из мадридского Реала с ценником в 50 млн евро расположился на второй строчке. Замыкает престижную тройку Ферран Торрес из Валенсии – 40 млн евро.

Напомним, Тете перешел в лагерь "горняков" в феврале 2019 года из бразильского Гремио за 15 млн евро. В текущем сезоне 20-летний вингер сыграл за Шахтер в 21 поединке во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 3 результативные передачи.

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