Тете установил рекорд Шахтера, отметившись самым быстрым дублем в УПЛ – бразилец обошел легенду "горняков"

Тете в матче 5 тура УПЛ против Мариуполя отличился одним из самых быстрых дублей в истории чемпионатов Украины.

Тете забил в ворота Мариуполя на 8-й и 11-й минутах, оформив самый быстрый дубль в исполнении донецкой команды в чемпионате Украины.

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До этого рекорд Шахтера принадлежал легенде клуба Сергею Ателькину, который в сезоне 1993/94 забил два гола в ворота Волыни в течение стартовых 12 минут матча, сообщает Sport.ua.

Заметим, что рекорд среди всех команд УПЛ принадлежит экс-игроку Торпедо Арсену Авакову, которому понадобилось всего 8 минут для оформления дубля. Тете занимает в этом рейтинге 7 место.

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