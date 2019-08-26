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Тете установил рекорд Шахтера, отметившись самым быстрым дублем в УПЛ – бразилец обошел легенду "горняков"

15:32 35 Читати українською
Тете установил рекорд Шахтера, отметившись самым быстрым дублем в УПЛ – бразилец обошел легенду "горняков"
Тете / Шахтер

Тете в матче 5 тура УПЛ против Мариуполя отличился одним из самых быстрых дублей в истории чемпионатов Украины.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
83’ Маркос Антонио
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антонио

Тете забил в ворота Мариуполя на 8-й и 11-й минутах, оформив самый быстрый дубль в исполнении донецкой команды в чемпионате Украины.

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До этого рекорд Шахтера принадлежал легенде клуба Сергею Ателькину, который в сезоне 1993/94 забил два гола в ворота Волыни в течение стартовых 12 минут матча, сообщает Sport.ua.

Заметим, что рекорд среди всех команд УПЛ принадлежит экс-игроку Торпедо Арсену Авакову, которому понадобилось всего 8 минут для оформления дубля. Тете занимает в этом рейтинге 7 место.

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Шахтер Шахтер Сергей Ателькин Тете Тете Шахтер - Мариуполь
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